ГПК: польские пограничники привозят беженцев к границе Беларуси

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские пограничники привозят беженцев к границе Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

На участке заставы "Тушемля" Гродненской погрангруппы зафиксировано, как польские пограничники 12 сентября подвезли к линии границы группу беженцев.

"Спрятав людей в глубине леса, силовики отправились в разведку, чтобы убедиться в отсутствии со стороны Беларуси пограничных нарядов. После этого польские стражи границы планировали тайно вытеснить очередную группу беженцев в Беларусь. Однако благодаря действиям белорусских пограничников данная попытка была пресечена", - отметили в ГПК.-0-