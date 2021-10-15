ГПК: польские силовики доставили большую группу беженцев к границе

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские силовики доставили большую группу беженцев к границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"14 октября польские силовики на нескольких транспортных средствах доставили на линию польско-белорусской границы группу беженцев - около 20 человек. В целях дальнейшего насильственного вытеснения представители пограничной стражи заранее частично демонтировали заграждение, установленное на польской территории", - рассказали в ГПК.

Попытка незаметно выдавить очередную группу в Беларусь не удалась ввиду оперативного прибытия белорусского пограничного наряда. "Несмотря на то, что польские военные заставляли иностранцев незаконно пересечь границу, вся группа продолжала оставаться на территории Польши и отказывалась идти через демонтированное заграждение. В результате польская сторона была вынуждена забрать всех беженцев. Факты подвоза польскими силовиками беженцев из глубины своей территории фиксируются ежедневно. Бесчеловечные методы и способы вытеснения иностранцев, использование в отношении людей оружия и дубинок тщательно скрываются от общественности и тем более от европейских международных организаций", - отметили в ведомстве.

В ГПК добавили: "Доказательством безразличия Польши к судьбам беженцев является и тот факт, что ее власти постоянно заявляют о необходимости дополнительного финансирования со стороны ЕС борьбы с миграционным кризисом. Однако просят деньги не на помощь людям, находящимся в сложной ситуации, а на создание узаконенной системы нарушения прав человека".-0-