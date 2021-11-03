ГПК: польские силовики оставили в опасности больную беженку

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники 2 ноября на границе с Польшей обнаружили группу беженцев, вытесненную с сопредельной стороны. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

"Среди иностранцев была женщина больная диабетом, которая нуждалась в экстренной помощи. По словам беженцев, они неоднократно обращались к польским силовикам и просили помочь, так как женщина не ела два дня и могла умереть, - рассказали в ГПК. - Несмотря на очевидное критическое состояние человека, польские военнослужащие игнорировали их просьбы и заставляли идти в Беларусь".

Белорусский пограничный наряд незамедлительно вызвал медицинскую бригаду. Благодаря своевременным действиям женщина осталась жива.

Как добавили в ведомстве, подобное равнодушие польской стороны приводит к трагическим случаям. "Так, 29 октября при аналогичных обстоятельствах бездействие польских силовиков привело к смерти гражданина Ирака, который также был болен диабетом. Однако, традиционно, все трагедии на польской границе остаются без внимания правозащитных организаций и европейского сообщества", - отметили в Госпогранкомите.-0-