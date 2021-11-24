ГПК: польские силовики продолжают травить беженцев газом

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной. Польские силовики продолжают травить беженцев газом. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"23 ноября двое иностранцев подошли к польским заграждениям, чтобы попросить о возможности подать прошение о предоставлении статуса беженца. Никаких агрессивных действий мужчины не предпринимали. Несмотря на мирные обращения беженцев, польские военнослужащие просто распылили перцовый газ, - рассказали в ГПК. - Один из иностранцев, пострадавший после применения спецсредств, попытался обратиться за медпомощью. В ответ - наблюдавшие за мучениями иностранца польские военнослужащие просто усмехались. Другой же беженец, снимая видео, комментировал все происходящее, неоднократно призывая польских силовиков прекратить издевательства. А когда польским правоохранителям надоело слушать просьбы о помощи, они цинично залили человека, нуждающегося в защите, еще раз перцовым газом со словами "уходите прочь".

Другой случай произошел уже ночью, когда группа отчаявшихся беженцев приняла решение самостоятельно проследовать на территорию Польши. На этот шаг людей толкнуло безвыходное положение, в котором они оказались из-за отсутствия легальной возможности подать прошение о предоставлении защиты в ЕС.

"В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями. Для пресечения возможных провокаций данный участок был прикрыт белорусскими военнослужащими", - добавили в ведомстве.-0-