ГПК: польские силовики запугивают беженцев выстрелами

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские силовики запугивают беженцев выстрелами. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Помимо практикуемых методов насильственной доставки беженцев к белорусской границе, для польских силовиков стрельба становится нормой. Безнаказанность и отсутствие реакции польских властей на подобные инциденты подталкивают представителей Пограничной стражи Польши на проявление все большей агрессии в отношении мигрантов, - рассказали в ГПК. - Вчера польской стороной была доставлена из глубины территории и затем вытеснена к границе очередная группа беженцев с женщинами и детьми. Иностранцы открыто заявляли, что спасаются от войны, просили вернуть их обратно в Польшу и разрешить подать письменные прошения о защите. В ответ на просьбы один из польских военнослужащих выстрелил, а затем направил оружие на группу мигрантов".

Кроме этого, польские силовики развернули перед мигрантами военные заграждения, умышленно создавая препятствия, представляющие угрозу для их жизни и здоровья. "Не исключено, что Пограничная стража Польши и в этот раз попытается обвинить белорусскую сторону в стрельбе на границе, чтобы скрыть от общественности очередной факт стрельбы польских силовиков, - отметили в ведомстве. - С сожалением необходимо признать, что подобные действия польских правоохранителей остаются без внимания со стороны международных правозащитных организаций, европейских СМИ и обычных граждан ЕС, неравнодушных к судьбам семей, которые надеялись на "демократические ценности и права человека".-0-