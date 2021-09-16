ГПК: польские силовики заставляют беженцев пробираться в Беларусь через колючую проволоку

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке заставы "Русаки" Гродненской погрангруппы белорусские пограничники зафиксировали еще один факт насильственного вытеснения беженцев польскими силовиками. Случай произошел недалеко от места, где уже почти месяц находятся 32 беженца из Афганистана, которых польская сторона доставила к линии границы и оставила. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Ночью 16 сентября белорусский пограннаряд увидел свет фар и услышал шум на сопредельной территории. Оперативно прибыв к месту возможного нарушения границы, пограничники обнаружили в заграждении, установленном польской стороной, запутавшегося в колючей проволоке человека. Несмотря на прибытие белорусской погранслужбы и мучения беженца, польские силовики продолжали гнать мужчину на белорусскую территорию прямо через травмирующее заграждение", - рассказали в ГПК.

Оценив происходящее и риск гибели мужчины, белорусская сторона решила оказать неотложную помощь и вызвала бригаду медиков. "На теле гражданина Египта обнаружены множественные гематомы от применения физической силы и порезы, в результате которых он потерял много крови. Мужчина пояснил, что его насильно привезли к линии границы польские силовики, отобрав деньги и личные вещи, а затем под угрозой применения оружия заставили преодолевать "егозу", - добавили в ведомстве.

Ввиду тяжелого состояния беженца было решено срочно госпитализировать его в Берестовицкую ЦРБ.-0-