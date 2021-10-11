ГПК: польские военные стреляют в воздух и бьют дубинками беженцев

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские военные стреляют в воздух и бьют дубинками беженцев. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"8 октября на одном из участков польско-белорусской границы белорусский пограничный наряд услышал звуки выстрелов и прибыл на место. На территории Польши вблизи линии границы находилась большая группа беженцев в оцеплении польских солдат. Иностранцы кричали и просили прекратить насилие. В ответ на законные просьбы беженцев предоставить им право на защиту польские военные стреляли в воздух, применяли в отношении беженцев дубинки и требовали проследовать в Беларусь. Несмотря на запугивание оружием и использование физической силы, вся группа отказалась нарушать границу в Беларусь", - рассказали в ГПК.

Только благодаря оперативному прибытию белорусских пограничников на линию границы польской стороне не удалось силой выдавить многочисленную группу.

"Представители Пограничной стражи Польши пытаются скрыть очевидные факты использования оружия в целях вытеснения беженцев и целенаправленно делают ложные заявления, публикуя информацию о звуках выстрелов, якобы доносящихся с белорусской стороны, - добавили в ведомстве. - В последнее время Польша все чаще искажает события, происходящие на границе, безосновательно обвиняя белорусскую сторону, пытаясь тем самым отвлечь внимание от незаконных действий польских силовиков в отношении беженцев. Об этом свидетельствует и недавнее фейковое видео военного ведомства Польши, которое было опровергнуто видеоматериалами Госпогранкомитета".-0-