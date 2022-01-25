ГПК: польское направление лидирует по количеству скопившихся грузовиков

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польское направление лидирует по количеству скопившихся грузовиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Сотрудники сопредельных погранпереходов за минувшие сутки оформили лишь 63% фур от нормы. Самым загруженным остается маршрут через погранпереход "Кукурыки" (с белорусской стороны - "Козловичи") - более 1000 автомобилей. Кроме того, закрытие с начала ноября пункта пропуска "Кузница Белостокская" продолжает существенно влиять на снижение пропускной способности всего направления и увеличение нагрузки на другие маршруты следования в страны ЕС.

"Обращаем внимание: в сети появилось видео, на котором автодорога, ведущая в Беларусь через погранпереходы "Бобровники-Берестовица", переполнена фурами. Информируем, что причины скопления большегрузов не связаны с работой белорусских контрольных служб. Норма по пропуску грузового транспорта в Беларусь выполнена на 103%", - рассказали в ГПК.

В Литву проследовало 79% грузовиков от пропускной способности. Наибольшее скопление транспорта на данный момент отмечается на пути через "Шальчининкай" (с белорусской стороны - "Бенякони") - 330 грузовиков.

Через латвийские пункты пропуска в ЕС въехало 87% большегрузов. На двух маршрутах по состоянию на 12.00 находится одинаковое количество фур - по 340.-0-