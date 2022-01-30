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30 января 2022, 16:45

ГПК предупреждает о мошенниках, собирающих средства якобы на нужды пограничников

Фото из архива
Фото из архива

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет предупредил о мошенниках, которые распространяют лживую информацию о якобы благотворительном сборе средств для помощи пограничникам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ГПК.

"В деструктивных Telegram-каналах распространяется заведомо ложная информация о том, что якобы открыт благотворительный фонд для помощи пограничникам. В публикации также указан действительный расчетный счет. Официально сообщаем, что ведомство не имеет никакого отношения к каким-либо благотворительным фондам и не обращалось с просьбой перевода денежных средств", - сказано в сообщении.

В ГПК считают, что распространяемая таким образом лживая информация направлена на дискредитацию органов пограничной службы.

Граждан просят быть бдительными и не переводить деньги на указанные счета, проверять информацию в официальных источниках.-0-

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