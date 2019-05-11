ГПК предупреждает о возможных затруднениях движения в пункте пропуска "Брузги"

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе возможны затруднения движения транспорта. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.
В "Брузгах" продолжается реконструкция. Ведутся работы по расширению дороги. Планируется обустроить по четыре полосы в каждом направлении. "С 11 мая при выезде из пункта пропуска в Польшу движение транспорта организовано только по двум полосам - одна на въезд, а вторая на выезд", - проинформировали в Госпогранкомитете.
ГПК рекомендует учитывать эту информацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты выезда в Польшу. За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на информационном портале Госпогранкомитета.-0-
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