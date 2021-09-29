ГПК прокомментировал "сенсационные" фото мигрантов в куртках и штанах из комплекта формы пограничников

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет прокомментировал "сенсационные" фото мигрантов в куртках и штанах из комплекта формы пограничников. Об этом БЕЛТА сообщили в ГПК.

"Более месяца в надежде получения убежища в странах ЕС группа беженцев из Афганистана находится на польско-белорусской границе. С момента похолодания положение беженцев, прижатых с польской стороны к белорусской границе, стало тяжелым. Они не рассчитывали, что страны "образцовой демократии" нарушат свои же законы и проигнорируют международное право. Несмотря на это, афганцы принципиально хотят попасть в те страны, которые их пригласили", - отметили в ГПК.

Еще неделю назад, 22 сентября, пограничная застава передала резерв своего вещевого имущества беженцам, а местные жители поделились запасами еды. "Мы оказываем иностранцам, попавшим в тяжелую ситуацию, посильную помощь. Не стоит искать скрытый смысл в простом желании помочь людям, попавшим в трудную ситуацию", - добавили в ведомстве.-0-