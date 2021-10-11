ГПК рассчитывает, что польская сторона вернется к исполнению обязательств по беженцам

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет рассчитывает, что польская сторона вернется к исполнению обязательств по беженцам, сообщили БЕЛТА в ГПК.

"Мы выражаем надежду, что польская сторона вернется к исполнению обязательств в рамках норм международного права в отношении всех без исключения беженцев, нуждающихся в защите и убежище", - отметили в Госпогранкомитете.

В ГПК заметили, что Погранстража Польши бездоказательно обвинила пограничников Беларуси. Польские пограничники утверждают в Twitter, что Госпогранкомитет Беларуси вводит общественность в заблуждение публикацией "Семьи беженцев выгоняют из Польши. Теперь и с детьми-инвалидами".

"В сообщении польской Пограничной стражи говорится о том, что семья из Ирака с ребенком-инвалидом уже несколько дней находится в одной из больниц Польши. Мы надеемся, что это действительно так, - подчеркнули в ГПК. - После многочисленных, но неудачных попыток незаконного вытеснения в Беларусь группы беженцев, в составе которой и были иракцы с ребенком-инвалидом, польские силовики действительно забрали и увезли этих иностранцев".

В Госпогранкомитете добавили, что реакция польской стороны последовала спустя почти неделю после публикации видео. "Дальнейшая судьба беженцев из указанной группы неизвестна", - заметили в ГПК.-0-