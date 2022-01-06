ГПК рассказал о правилах пересечения границы иностранцами в условиях COVID-19

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет рассказал о правилах пересечения границы иностранцами в условиях COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

По информации ведомства, сертификат о вакцинации любой вакциной против инфекции COVID-19 освобождает иностранцев от необходимости предъявления ПЦР-теста при пересечении границы.

"В сертификате о вакцинации должны быть указаны фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина, дата окончания курса вакцинации (на белорусском или русском и (или) английском языках). Сертификаты на других иностранных языках не соответствуют требованиям, даже если они переведены и нотариально заверены. Обратите внимание: курс вакцинации против COVID-19 должен быть завершен в срок от 1 до 12 месяцев до даты прибытия на территорию Республики Беларусь", - рассказали в ГПК.

Посещать можно только близких родственников (родителей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, бабушек, дедушек, внуков), супругов, имеющих разрешение на постоянное проживание на территории Беларуси, либо граждан Беларуси. Количество посещений не ограничено.

Для подтверждения родства можно предъявить один из следующих документов: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, документы об усыновлении, удочерении, свидетельство о перемене фамилии. При наличии документа (копии) на иностранном языке необходимо перевести его на русский или белорусский язык, а перевод - нотариально заверить.

С несовершеннолетними, которые проходят обучение за границей и имеют право выезжать из страны раз в три месяца, могут следовать законные представители (родители, усыновители (удочерители), опекуны (попечители). Если за рубежом обучаются двое и более детей, то сопровождать можно каждого из них (для обучения за границей несовершеннолетний имеет право выезжать из Беларуси только один раз в три месяца).

На данном участке границы со стороны Беларуси пограничный контроль не осуществляется. Вместе с тем для въезда в нашу страну необходим сертификат о вакцинации или ПЦР-тест (в электронном виде или на бумажном носителе, или с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19").

По вопросам пересечения российской границы ГПК рекомендует обращаться в компетентные органы Российской Федерации.-0-