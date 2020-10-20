ГПК рассказал о правилах транзита через Беларусь без справок и самоизоляции

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный пограничный комитет рассказал о правилах транзита через Беларусь без справок и самоизоляции, сообщает БЕЛТА.

"С 00.00 22 октября иностранным гражданам или лицам без гражданства, следующим транзитом через Беларусь, на границе не понадобится справка об отсутствии COVID-19. Также их не коснутся и требования о 10-дневной самоизоляции", - сказали в Госпогранкомитете.

Для того чтобы это стало возможным, проезжающему необходимо документально подтвердить 24-часовой транзит через территорию Беларуси. Такими документами могут быть билет, транзитная виза Беларуси, официальное приглашение органа (организации) государства следования, путевки в лечебные (оздоровительные) учреждения и др.

Иностранцы или лица без гражданства, у которых не будет документов, подтверждающих 24-часовой транзит, также сохраняют возможность въезда в Беларусь без справки и соблюдения самоизоляции. Однако таким людям пограничники будут выдавать анкету прибывшего, в которой гость страны должен оставить запись: "Транзит через территорию Республики Беларусь в срок не более 24 часов". Эту анкету человек обязан сохранить, а при выезде из страны отдать пограничнику.

"Лица, которые не успеют за 24 часа осуществить транзит для выезда из страны, будут обязаны предъявить на границе документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный методом полимеразной цепной реакции (для его получения можно обратиться в территориальные организации здравоохранения)", - добавили в Госпогранкомитете.

В ведомстве также подчеркнули, что гражданам Беларуси при въезде в страну справка об отсутствии COVID-19 не нужна.-0-