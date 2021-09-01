ГПК рассказал о сомалийской семье, выброшенной литовскими силовиками к белорусской границе

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный пограничный комитет рассказал о семье из Сомали, которая больше недели находится на границе, сообщает БЕЛТА.

"Иностранцы, выброшенные литовскими силовиками к белорусской границе, рассказали, что уже более восьми дней обращаются за статусом беженца. Раз за разом литовские пограничники им отказывают, применяют физическую силу и спецсредства. На данный момент несчастные люди находятся на литовской территории, им не дают ни еды, ни воды, ни теплых вещей", - говорится в сообщении.

Девушка на видео, опубликованном на YouTube-канале ГПК, обращается к правозащитным организациям Европы и европейским журналистам с просьбой приехать к литовско-белорусской границе, увидеть всю ситуацию своими глазами и прекратить нарушения прав человека.-0-