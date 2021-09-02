ГПК рассказал о видео, распространенном в интернете Службой охраны госграницы Литвы

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный пограничный комитет Беларуси рассказал о распространенном в интернете Службой охраны госграницы Литвы видео, сообщает БЕЛТА.

"С учетом распространения в Сети Службой охраны госграницы Литвы видео сообщаем, что данный факт имел место на прошлой неделе. Литовские силовики доставили к границе и пытались вытеснить в Беларусь очередную группу беженцев. На кадрах видно, что беженцы находились у нашей границы и не двигались в Беларусь даже при отсутствии белорусских пограничников. Это доказывает тот факт, что они не намеревались следовать на территорию нашей страны", - говорится в сообщении.

Для предотвращения незаконного пересечения границы из Литвы данное направление было оперативно прикрыто резервом Сморгонской погрангруппы.

Из видео понятно, что физическая сила к беженцам белоруской стороной не применялась. Группа иностранцев находилась на линии границы около 8 дней, после чего проследовала вглубь территории Литвы.-0-