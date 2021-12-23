ГПК разъяснил механизм пересечения границы по биометрическим паспортам

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет разъяснил механизм пересечения границы по биометрическим паспортам. Об этом БЕЛТА сообщили в ГПК.

С 1 сентября в Беларуси введены биометрические документы для выезда или въезда: биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь; биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь; биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь; биометрический проездной документ Республики Беларусь; проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 года) Конвенции о статусе беженцев, принятой 28 июля 1951 года.

"Каждый гражданин Беларуси, выезжающий из страны, а также постоянно проживающий за ее пределами, обязан иметь документ для выезда или въезда в Республику Беларусь независимо от возраста. Использование биометрических документов позволяет ускорить прохождение пограничного контроля при пересечении границы, способствует развитию электронных сервисов, а также гарантированно защищает их от подделок. В интегральную микросхему (чип) внесены персональные данные владельца, в том числе фото и отпечатки пальцев владельца документа, другая информация в соответствии с требованиями международной организации по гражданской авиации (ICAO)", - рассказали в ГПК.

При планировании поездки за границу можно воспользоваться на выбор как паспортом старого образца, так и биометрическим паспортом. "При первом варианте обратите внимание, чтобы документ был действителен, в нем хватало страниц для отметок о пересечении границы. По-прежнему актуальны и требования ЕС к документу - не старше 10 лет, действительный на протяжении как минимум 3-х месяцев после возвращения из поездки и наличие 2 чистых страниц для отметок", - отметили в ведомстве.

Для получения биометрических документов необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции МВД по месту регистрации при первичном получении. При этом визы остаются действительными. "Сам паспорт при замене будет аннулирован. Однако по заявлению лица в подразделении по гражданству и миграции он может остаться у владельца документа. При пересечении границы в таком случае необходимо будет предъявить и биометрический, и "старый" паспорт с действующей визой. Обращаем внимание, что при наличии двух паспортов необходимо уточнять возможность въезда граждан Республики Беларусь в сопредельные государства, - подчеркнули в ГПК. - Преимуществом системы выдачи новых документов является и то, что появилась возможность иметь два биометрических паспорта одновременно. Например, один можно подать в посольство для получения визы, а по второму выехать за границу".

Беларусь присоединилась к директории открытых ключей международной организации по гражданской авиации (ICAO) и передала сертификат открытого ключа. Это позволит считывать биометрические данные с белорусского паспорта ведомствами тех стран, которые присоединились к этой директории.

Более подробную информацию по биометрическим документам можно получить на сайте Министерства внутренних дел. Рекомендации о том, как лучше подготовиться к поездке за границу, - на сайте МИД.-0-