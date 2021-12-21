ГПК разъяснил новшества в пересечении границы и порядке самоизоляции в связи с COVID-19

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 21 декабря, в соответствии с постановлением Совета Министров от 17 декабря 2021 года №727 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 года №208 и от 30 октября 2020 года №624", внесены изменения в порядок пересечения границы и соблюдение режима самоизоляции, которые Госпогранкомитет разъяснил в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Для всех категорий граждан, прибывших из-за границы, отменена самоизоляция. Но лица, уже получившие требования о самоизоляции до вступления в силу постановления №727, обязаны обеспечить их соблюдение до истечения указанного срока пребывания на самоизоляции.

Разрешено пересечение границы законными представителями (родителями, усыновителями (удочерителями), опекунами (попечителями), сопровождающими несовершеннолетних лиц, выезжающих из Беларуси для получения образования в иностранных образовательных организациях.

"Пересечение границы указанной категорией возможно не чаще чем раз в 3 месяца", - подчеркнули в ГПК.-0-