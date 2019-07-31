ГПК рекомендует выбирать альтернативные маршруты в Латвию из-за ремонта в "Патерниеках"

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет Беларуси рекомендует выбирать альтернативные маршруты выезда в Латвию из-за ремонта дорожного покрытия в пункте пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны - "Григоровщина"). Такая информация размещена на сайте ГПК, сообщает БЕЛТА.
На территории погранперехода организовано реверсивное движение всех видов транспорта по одной полосе в каждом направлении.
За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на портале Госпогранкомитета.
В Госпогранкомитете напомнили, что в "Григоровщине" функционирует система электронной очереди, с помощью которой можно забронировать время въезда в пункт пропуска.-0-
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