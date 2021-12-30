ГПК: Рождество и Новый год не причина для Польши прекратить насилие над беженцами

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождество и Новый год не причина для Польши прекратить насилие над беженцами. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Ночью 29 декабря на белорусско-польской границе вблизи пункта пропуска "Песчатка" белорусские пограничники обнаружили двух граждан Сирии. Один из иностранцев не мог самостоятельно передвигаться из-за повреждения сустава. По словам беженцев, травмы были нанесены польскими силовиками при их вытеснении к границе с Беларусью. Кроме того, мужчины были сильно истощены и подавлены. Дальнейшее нахождение в подобном состоянии грозило им неминуемой гибелью", - рассказали в ГПК.

Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи оперативно доставила людей в учреждение здравоохранения для оказания необходимой помощи. По результатам осмотра, у одного из мужчин диагностирован закрытый косой внутрисуставной перелом верхней трети правой большеберцовой кости со смещением.

"Все указывает на то, что христианство, гуманизм и права человека стали в Польше лишь пустым звуком", - добавили в ведомстве.-0-