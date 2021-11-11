ГПК: ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"По состоянию на утро 11 ноября на линии границы у польских заграждений продолжает находиться более 2 тыс. беженцев, среди которых много женщин и маленьких детей. В течение суток к стихийному лагерю прибыли несколько небольших групп, в общей сложности около 200 человек, - рассказали в ГПК. - В целом ситуация остается напряженной. Погодные условия, нехватка еды и воды создают угрозу физическому состоянию людей, ищущих защиты в странах ЕС. За истекшие сутки непосредственно в лагере беженцев оказана медицинская помощь двум женщинам из-за переохлаждения и травмы головы. Также ночью медики пограничной службы помогли ребенку, у которого были обнаружены признаки переохлаждения. Распространенная информация о случае гибели среди беженцев не соответствует действительности".

Для оказания экстренной помощи, особенно в ночное время суток ввиду существенного понижения температур, вблизи лагеря постоянно дежурят медицинские бригады. Также с учетом имеющихся возможностей посильная поддержка беженцев продуктами питания оказывается со стороны белорусских властей, гуманитарных организаций и волонтеров.

"Сегодня, чтобы оценить сложившуюся ситуацию, в стихийный лагерь беженцев прибудут делегации представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Международной организации по миграции и Белорусского общества Красного Креста, - добавили в ведомстве. - С польской стороны продолжают находиться военнослужащие, которые не допускают представителей СМИ, международных и гуманитарных организаций для оказания помощи беженцам и разрешения сложившейся ситуации".-0-

ГПК опроверг информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусско-польской границе