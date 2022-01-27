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Общество
27 января 2022, 10:41

ГПК: ситуация со скоплением грузовиков на выезд в ЕС не изменилась

Фото из архива
Фото из архива

27 января Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация со скоплением грузовиков на выезд в ЕС не изменилась, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

Сотрудники сопредельных погранпереходов за минувшие сутки оформили 70% фур от нормы. Самым загруженным остается маршрут через "Кукурыки" (с белорусской стороны - "Козловичи") - около 1 тыс. автомобилей.

Кроме того, закрытие пункта пропуска "Кузница Белостоцкая" продолжает существенно влиять на снижение пропускной способности всего направления и увеличение нагрузки на другие маршруты следования в страны ЕС.

В Литву проследовало 84% грузовиков от пропускной способности. Наибольшее скопление фур отмечается на пути через "Шальчининкай" (с белорусской стороны "Бенякони") - 310 авто.

Сотрудники латвийских пунктов пропуска выполнили договоренности по оформлению большегрузов в полном объеме.-0-

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