ГПК: скопление грузового транспорта сохраняется только на прибалтийском направлении

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скопление грузового транспорта сохраняется только на прибалтийском направлении. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Перед белорусскими пунктами пропуска скопления фур на пути следования в Польшу нет. Сопредельные контрольные службы по-прежнему не возобновили работу в пункте пропуска "Кузница Белостоцкая".

Литовские пункты пропуска остаются загруженными ввиду задержек в оформлении большегрузов. В частности, контрольные службы в "Райгардасе" и "Мядининкае" за прошедшие сутки оформили не более 63% транспорта от установленной нормы. На данном направлении продолжается тенденция к снижению количества грузовиков, ожидающих въезда в Литву.

За прошедшие сутки количество грузовиков на пути следования в Латвию также снизилось.

На белорусско-латвийской границе, по данным на 10.00, перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 270 грузовиков, "Урбаны" - свыше 250.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 140 большегрузов, "Котловка" - 290, "Каменный Лог" - более 100, "Бенякони" - свыше 80, "Привалка" - более 70 фур.

На украинском направлении перед пунктом пропуска "Новая Рудня" выезда ожидает более 20 фур.-0-