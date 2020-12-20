ГПК создал на своем сайте ресурс для пересекающих границу в условиях COVID-19

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На портале Госпогранкомитета создан новый ресурс для пересекающих границу в условиях COVID-19 с разъяснением всех нововведений, сообщили БЕЛТА в ГПК.

В Беларуси в условиях COVID-19 введены некоторые ограничения для граждан республики и иностранцев в части пересечения государственной границы. "Для разъяснения правил, вступающих в силу с 21 декабря, для лиц, имеющих необходимость в пересечении белорусской границы, мы создали новый ресурс на интернет-портале Госпогранкомитета. В нем размещена исчерпывающая информация о нововведениях и особенностях пересечения границы для всех категорий граждан", - пояснили в ГПК.

Как сообщалось ранее, новые правила вступают в силу с 00.00 21 декабря и коснутся пересечения границы иностранцами и белорусами в обоих направлениях через функционирующие наземные погранпереходы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, а также воздушные пункты пропуска. "Аналогичные меры в различных вариантах реализации вводились в Латвии, Литве и России", - подчеркнули в Госпогранкомитете.-0-