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17 сентября 2020, 10:15

ГПК: свыше 1,2 тыс. граждан Израиля оформлено в пункте пропуска "Новая Гута"

Фото из архива
Фото из архива

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Гута" по состоянию на утро 17 сентября оформлено свыше 1,2 тыс. граждан Израиля. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

"По состоянию на 8:00 сегодня в период с 14 по 17 сентября в пункте пропуска "Новая Гута" на выезд из Беларуси оформлено 1 216 граждан Израиля, из них детей до 12 лет - 84 человека, от 12 до 18 лет - 253 человека", - рассказали в ведомстве.

Несмотря на предупреждение со стороны белорусских пограничников о закрытии украинской стороной сопредельного пункта пропуска "Новые Ярыловичи" с 16 до 27 сентября, указанные иностранные граждане продолжают находиться на территории между украинским и белорусским пунктами пропуска.-0-

Пункт пропуска "Новые Яриловичи" закрыт до 27 сентября - ГПКПункт пропуска "Новые Яриловичи" закрыт до 27 сентября - ГПК
16 сентября соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабинета министров Украины "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска, пунктов контроля и прекращении в них пешеходного сообщения".

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