ГПК: Twitter Минобороны Польши продолжает плодить фейки

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Twitter Министерства обороны Польши продолжает плодить фейки. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете, комментируя информацию в Twitter Министерства обороны Польши об обстреле с территории Беларуси осветительных мачт на границе.

"Сообщение, размещенное 1 декабря в Twitter Министерства обороны Польши, является не более чем провокацией. Вероятно, польскую сторону не устраивает относительное затишье и сейчас она нацелена на дальнейшую эскалацию напряженности на границе. Хорошо известно, что лучшие образцы пневматического оружия обеспечивают точность максимум на дистанциях до 70 м. Исходя из этого большинство спортивных соревнований по стрельбе из пневматического оружия проводятся на дистанциях 25-50 м", - рассказали в ГПК.

В ведомстве уточнили, что на указанном Польшей участке расстояние от границы до польских осветительных мачт превышает дистанцию, на которой можно произвести прицельный выстрел из пневматического оружия, что наряду с бессмысленностью подобных действий делает невозможным их повреждение с территории Беларуси. "Дополнительно необходимо подчеркнуть, что белорусские пограничные наряды несут службу на границе только с боевым оружием, - отметили в Госпогранкомитете. - В последнее время польские службы и официальные лица все чаще становятся авторами подобных провокационных заявлений, не имеющих ничего общего с реальностью, выдумывая обвинения в адрес белорусской стороны".

Чего стоят только заявления о звуковой трансляции с территории Беларуси плача детей, обнаружении несуразных "взрывных устройств" на границе, постановки помех в радиосвязи польских служб, закидывании польских солдат то петардами, то стрельбе по ним холостыми патронами. "Как правило, польская сторона после опубликования подобных сообщений сразу забывает о них, также не утруждая себя предоставлением каких-либо реальных доказательств, - добавили в ГПК. - Польша целенаправленно распространяет фейковую информацию, чтобы скрыть от общественности реальную картину происходящих на границе событий и оправдать свои незаконные действия. При этом, напоминаем, что Польша запрещает работать журналистам в приграничных с Беларусью районах, а пытающихся это сделать отправляет под суд".-0-