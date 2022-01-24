ГПК: в литовских лагерях для беженцев проявляется насилие и жестокость

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В литовских лагерях для беженцев проявляется насилие и жестокость. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"После стабилизации ситуации на границе Литва всячески пытается доказать "правильность и законность" методов обращения с беженцами, которые применялись в период миграционного кризиса. Помимо оправдания собственных действий официальные лица заявляют о реализации успешной политики по добровольному возвращению мигрантов из лагерей в страны исхода. Однако видео реально происходящего процесса принудительного возвращения беженцев широко распространяется в социальных сетях. На кадрах отчетливо видно, как несколько пограничников силой тащат иностранку для встречи с консулом. Представители службы охраны госграницы Литвы назвали такую практику "бытовой ситуацией", а применение насилия - "мягкой силой", - рассказали в ГПК.

В ведомстве напомнили, что в литовских лагерях для мигрантов неоднократно проходили акции протеста. "Люди требовали еду, воду, теплую одежду и возможность общаться с родственниками. После применения такой "мягкой силы" беженцам зачастую требовалась медицинская помощь", - добавили в Госпогранкомитете.-0-