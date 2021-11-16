ГПК: в очереди на въезд в Евросоюз стоят 1880 грузовиков

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество грузового транспорта, ожидающего въезда в Евросоюз, составляет 1880 машин. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Увеличение грузового потока на белорусско-польской границе связано с закрытием пункта пропуска "Кузница Белостокская", также нежеланием польской стороны в полной мере выполнять договоренности по пропуску большегрузов. В свою очередь белорусская сторона полностью выполняет свою часть договоренностей, о чем свидетельствует отсутствие очередей на въезд в Беларусь.

За прошедшие сутки сопредельные пункты пропуска на границе с ЕС выполнили договоренности только на 81%, пропустив на свою территорию 2779 из 3426 грузовиков.

Меньше всего фур - 222 из 500 согласно пропускной способности - въехало в Евросоюз через литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог").

На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.

На 10.00 въезда в Латвию перед пунктом пропуска "Григоровщина" ожидает более 20 фур, "Урбаны" - 30.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 60 большегрузов, "Котловка" - 190, "Каменный Лог" - более 230, "Бенякони" - более 270, "Привалка" - более 330 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 380 фур, "Козловичи" - свыше 370. -0-