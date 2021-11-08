ГПК: в выходные всего один пункт пропуска на границе с ЕС выполнил договоренности по оформлению фур

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные всего один из 10 пунктов пропуска на границе с ЕС выполнил договоренности по оформлению большегрузов. Это стало основной причиной скопления грузовиков перед белорусскими пунктами пропуска. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Европейские погранпереходы пропускную способность за выходные выполнили только на 75%. Так, например, самое большое скопление транспорта зафиксировано в направлении литовского пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог"), где въезда в ЕС ожидало около 300 грузовиков.

На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.

На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 10.00, выезда ожидают около 1,3 тыс. фур, сообщается на сайте Госпогранкомитета.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 10 грузовиков, "Урбаны" - свыше 30.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 50 большегрузов, "Котловка" - 160, "Каменный Лог" - более 260, "Бенякони" - более 220, "Привалка" - более 260 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 150 фур, "Берестовица" - более 90, "Козловичи" - свыше 50.-0-