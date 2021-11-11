ГПК: визит международных делегаций важен для объективной оценки ситуации на границе

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит международных делегаций является важным условием для объективной оценки происходящего на белорусско-польской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Сегодня делегации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Международной организации по миграции и Белорусского общества Красного Креста прибыли на белорусско-польскую границу в стихийный лагерь беженцев, чтобы ознакомиться с реальной ситуацией, пообщаться с людьми, которые находятся в критической ситуации, а также доставить гуманитарную помощь.

"Представитель УВКБ ООН в Беларуси Мулусеу Мамо и глава представительства Международной организации по миграции в Беларуси Махым Оразмухамедова отметили, что обеспокоены положением людей в этом лагере, а также выразили готовность оказывать содействие в разрешении кризиса с учетом соблюдения прав человека. В свою очередь беженцы рассказали международным представителям, почему решили оставаться на линии границы, несмотря на тяжелые условия, и призвали помочь им подать прошения о предоставлении убежища на территории ЕС", - рассказали в ГПК.

В ведомстве добавили: "Визит международных делегаций является важным условием для объективной оценки происходящего на белорусско-польской границе, а также выработки конструктивных решений по разрешению кризиса с учетом международного опыта и исходя из интересов людей".

В настоящее время на линии границы находятся более 2 тыс. беженцев, в том числе женщины и дети. Погодные условия, нехватка еды и воды создают угрозу физическому состоянию людей, ищущих защиты в странах ЕС. -0-