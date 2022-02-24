ГПК: все пункты пропуска Украины на границе с Беларусью приостановили работу

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все пункты пропуска Украины на границе с Беларусью приостановили свое функционирование на неопределенный срок, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
"По имеющейся информации, все пункты пропуска Украины на границе с Беларусью приостановили свое функционирование на неопределенный срок, - сообщили в ГПК, - В то же время, по информации украинской стороны, пропуск через украинско-белорусскую границу граждан Беларуси, которые возвращаются с территории Украины в Беларусь, будет осуществляться через украинский пункт пропуска "Выступовичи" (с белорусской стороны - "Новая Рудня"). В свою очередь белорусская сторона не прекращала оформление лиц и транспортных средств".
Информация об организации выезда граждан Беларуси из Украины через другие пункты пропуска уточняется.
В ведомстве добавили, что о всех изменениях в порядке пропуска через границу будет сообщаться по мере поступления информации.
При возникновении проблем с возвращением в Беларусь МИД рекомендует поддерживать контакт с белорусскими дипломатами.-0-