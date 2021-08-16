ГПК выявлены новые свидетельства применения насилия литовской стороной в отношении мигрантов

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выявлены новые свидетельства применения насилия литовской стороной. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете."15 и 16 августа на участке пограничной заставы "Молодечненская" Сморгонской погрангруппы были обнаружены несколько групп мигрантов. Это граждане Индии и Кубы. Литовские силовики жестоко их избили, а затем силой выпроводили на линию границы с Беларусью", - рассказали в ГПК.У всех беженцев на теле следы жестоких побоев, ссадины и открытые кровоточащие раны. По словам иностранцев, литовцы обходились с ними бесчеловечно, подвергая насилию и пыткам."Белорусской стороной пострадавшим оказана первая медицинская помощь. В настоящее время иностранцы находятся на линии госграницы", - добавили в ведомстве.-0-.