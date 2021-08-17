ГПК выявлены очередные свидетельства насилия литовской стороны по отношению к беженцам

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выявлены очередные свидетельства насилия литовской стороны по отношению к беженцам. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.Очередной инцидент зафиксирован сегодня на участке Лидского пограничного отряда. На представленном ГПК видео литовские силовики с применением физической силы пытаются вытолкнуть беженцев на территорию Беларуси.Среди людей есть дети, в том числе грудные, а также беременная женщина."Все просьбы о предоставлении убежища литовские пограничники намеренно игнорируют", - отметили в ГПК.-0-