ГПК выявлены очередные свидетельства насилия литовской стороны по отношению к беженцам

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выявлены очередные свидетельства насилия литовской стороны по отношению к беженцам. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Очередной инцидент зафиксирован сегодня на участке Лидского пограничного отряда. На представленном ГПК видео литовские силовики с применением физической силы пытаются вытолкнуть беженцев на территорию Беларуси.
Среди людей есть дети, в том числе грудные, а также беременная женщина.
"Все просьбы о предоставлении убежища литовские пограничники намеренно игнорируют", - отметили в ГПК.-0-
Очередной инцидент зафиксирован сегодня на участке Лидского пограничного отряда. На представленном ГПК видео литовские силовики с применением физической силы пытаются вытолкнуть беженцев на территорию Беларуси.
Среди людей есть дети, в том числе грудные, а также беременная женщина.
"Все просьбы о предоставлении убежища литовские пограничники намеренно игнорируют", - отметили в ГПК.-0-