ГПК: за минувшие сутки меньше всего грузовиков оформлено в литовском Мядининкае

21 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки из пяти литовских пунктов пропуска только два - "Видзы" и "Бенякони" - выполнили договоренности по пропуску грузовиков. Пункт пропуска "Мядининкай" оформил лишь половину от пропускной способности - 250 из 500 фур, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Как отметили в ГПК, контрольные службы двух функционирующих польских погранпереходов оформили только 70% от нормы. Закрытие погранперехода "Кузница Белостокская" продолжает влиять на увеличение нагрузки на другие маршруты следования в страны ЕС.

Грузовой транспорт следовал на территорию Латвии без задержек. Однако по причине сокращения числа функционирующих европейских погранпереходов и перераспределения транспортных потоков с других загруженных маршрутов на данном направлении фиксировалось скопление грузовиков.

Помимо невыполнения контрольными службами Польши и Литвы договоренностей по пропуску фур, а также закрытия польской стороной погранперехода "Кузница Белостокская", скопление грузовиков связано с завершением отчетного периода обязательств по контрактам у грузоперевозчиков.

По данным на 10.00, на белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось 420 грузовиков, "Урбаны" - 610.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает 240 большегрузов, "Котловка" - 420, "Каменный Лог" - 250, "Бенякони" - 380, "Привалка" - 140 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось 380 фур, "Козловичи" - 640.-0-