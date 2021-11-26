ГПК: за неделю европейские погранпереходы выполняли договоренности по пропуску фур всего на 77%

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За текущую неделю европейские погранпереходы выполняли договоренности по пропуску грузового транспорта на свою территорию не более чем на 77%. Это остается основной причиной большого скопления фур перед белорусскими пунктами пропуска. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Кроме того, закрытие пункта пропуска "Кузница Белостокская" повлияло на существенное снижение пропускной способности всего польского направления, а также привело к увеличению нагрузки на погранпереходы "Бобровники" и "Кукурыки".

Литовское направление остается наиболее загруженным на пути в страны ЕС.

Латвия в полном объеме выполняет договоренности по пропуску большегрузов.

Белорусская сторона оформляет грузовой транспорт без задержек в обоих направлениях и готова к возобновлению работы сопредельного погранпепрехода "Кузница Белостокская".

На белорусско-латвийской границе на 10.00 перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 280 грузовиков, "Урбаны" - свыше 300.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 230 большегрузов, "Котловка" - 320, "Каменный Лог" - более 520, "Бенякони" - свыше 540, "Привалка" - более 450.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 380 грузовиков, "Козловичи" - более 270.

На украинском направлении очередей нет.-0-