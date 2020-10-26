ГПК: за неделю во въезде в Беларусь отказано 595 иностранцам

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшую неделю на белорусской границе во въезде в страну по различным основаниям отказано 595 иностранцам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Абсолютное большинство из них - крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь", - рассказал Антон Бычковский.

По его словам, основная масса непропущенных лиц пыталась въехать из соседних стран: Украины, Польши и Литвы.-0-