ГПК: за незаконный ввоз иностранцев в Беларусь теперь будут отвечать не только юрлица

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменение законодательства - за незаконный ввоз иностранцев в Беларусь теперь будут отвечать не только юрлица. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

"С 1 марта вступили в силу изменения в Кодекс Беларуси об административных правонарушениях. Теперь за незаконный ввоз лиц в Беларусь (ст. 24.56 КоАП) будут нести ответственность еще и физические лица. Штраф за такое нарушение будет достигать 20 базовых величин (Br580). До изменений в кодексе к ответственности привлекались только индивидуальные предприниматели и юридические лица, например, осуществляющие пассажирские перевозки", - рассказали в ГПК.

Согласно нововведению, водитель должен убедиться в законности въезда в Беларусь иностранных пассажиров или лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Беларуси. Если же он привезет иностранцев без необходимых документов в пункт пропуска, то будет привлечен к административной ответственности. Это правило касается и въезда из России.

Во избежание проблем при пересечении границы, перед въездом в Беларусь водитель должен убедиться, что у пассажиров-иностранцев имеются паспорта, которые не просрочены и действительно принадлежат им. Кроме того, эти документы должны быть пригодными для пересечения границы (паспорт не должен быть порван, разрисован, а все записи, печати и подписи не должны быть размыты или стерты).-0-