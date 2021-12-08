ГПК: за сутки число грузовиков на въезд в ЕС практически не изменилось

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8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки количество грузового транспорта, ожидающего въезда в страны ЕС, практически не изменилось, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет. Наибольшее скопление грузовиков фиксируется на литовском направлении. Контрольные службы Литвы оформили всего 912 автомобилей из 1326, предусмотренных пропускной способностью. На польском направлении закрытие пункта пропуска "Кузница Белостокская" снизило общую пропускную способность и привело к увеличению нагрузки на два функционирующих погранперехода. Кроме того, продолжается невыполнение договоренностей по пропуску грузовиков. Так, в пункте пропуска "Бобровники" польской стороной оформлено всего 333 грузовых автомобиля (при нормативной пропускной способности 500), в "Кукурыках" - 1009 (1200). Через латвийские погранпереходы транспорт въезжал в ЕС без задержек, однако перераспределение грузовых потоков с иных маршрутов увеличило количество фур, ожидающих въезда в Латвию. "Белорусская сторона оформляет грузовой транспорт без задержек согласно двухсторонним договоренностям. Об этом свидетельствует отсутствие очередей на въезд в нашу страну", - отметили в ГПК.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!