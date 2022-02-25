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25 февраля 2022, 15:40

ГПК: за сутки из Украины приехали 262 гражданина Беларуси, 44 - Украины

Фото из архива
Фото из архива

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларусь из Украины проследовало 398 граждан, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"С 6.00 24 февраля по 6.00 25 февраля в нашу страну с украинской территории въехали 262 гражданина Беларуси, 44 - Украины и 92 гражданина иных государств", - рассказали в ГПК.

Пункты пропуска Беларуси работают в штатном режиме.

"Вместе с тем рекомендуем обращаться за информацией по вопросам безопасного следования по территории Украины к белорусским пунктам пропуска в Министерство иностранных дел Беларуси", - отметили в Госпогранкомитете.

Телефоны горячей линии МИД Беларуси: +380504062330; +375173794771 и +375173792673, consul@mfa.gov.by.-0-

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