ГПК: за сутки количество грузовиков на границе с ЕС увеличилось

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество грузовиков на границе с ЕС за минувшие сутки увеличилось. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Наибольшее количество фур фиксируется в направлении литовского "Шальчининкая" (с белорусской стороны "Бенякони"). Сейчас здесь находятся около 300 грузовиков. Вместе с тем на маршруте следования через "Котловку" ("Лаворишкес") грузовой транспорт отсутствует.

На этом маршруте зафиксировано около 230 фур, ожидающих оформления. Кроме того, ни один из польских погранпереходов не выполнил договоренности по пропуску большегрузов на свою территорию, что привело к скоплению транспорта.

Пункт пропуска "Кузница Белостокская" остается закрытым уже около двух месяцев, что снизило пропускную способность всего направления, а также увеличило нагрузку на другие маршруты следования в Евросоюз.

На белорусско-латвийской границе, по данным на 10.00, перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 60 грузовиков.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 40 большегрузов, "Каменный Лог" - более 200, "Бенякони" - свыше 300, "Привалка" - более 250 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" выезда ожидают более 180 фур, "Козловичи" - свыше 50.-0-