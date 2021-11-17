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17 ноября 2021, 10:21

ГПК: за сутки количество грузового транспорта на въезд в ЕС снизилось незначительно

Фото из архива
Фото из архива

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки количество грузового транспорта, ожидающего въезда в Евросоюз, снизилось незначительно. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Наиболее загруженным является литовское направление, там оформления на въезд ожидает 980 машин, на польском - 820. Сопредельные пункты пропуска на границе с ЕС справились с пропускной способностью всего на 76%. Белорусская сторона выполняет свою часть договоренностей, о чем свидетельствует отсутствие очередей на въезд в Беларусь.

В ГПК напомнили, что с 9 ноября в одностороннем порядке польская сторона остановила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны - "Брузги").

"Рекомендуем выбирать альтернативные маршруты для пересечения государственной границы", - добавили в ведомстве.-0-

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