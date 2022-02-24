ГПК: за сутки количество скопившихся грузовиков на въезд в ЕС существенно не изменилось

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки количество скопившихся грузовиков на въезд в ЕС существенно не изменилось, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
"Польша и Литва по-прежнему игнорируют договоренности по пропуску грузовиков", - отметили в ведомстве.
За прошедшие сутки польские контрольные службы оформили 61% транспортных средств от установленной нормы. Наибольшее скопление фур фиксируется в направлении "Кукурыки" ("Козловичи").
В Литву проследовало 73% грузовиков от пропускной способности. Больше всего фур находится на маршруте через "Шальчининкай" ("Бенякони").
Латвийская сторона выполнила договоренности по пропуску в полном объеме. По состоянию на 10.00 больше всего транспорта фиксируется на пути через "Силене" ("Урбаны").-0-