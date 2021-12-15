ГПК: за сутки меньше всего транспорта оформлено польскими погранпереходами

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки меньше всего транспорта оформлено польскими погранпереходами, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Договоренности по оформлению транспорта контрольными службами двух функционирующих польских погранпереходов выполнены на 57%. Закрытие погранперехода "Кузница Белостокская" продолжает влиять на увеличение нагрузки на других маршрутах следования в страны ЕС.

"Сотрудники контрольных служб пяти литовских погранпереходов оформили 76% фур от нормы. Среди них наименьший показатель традиционно у "Мядининкая" (со стороны Беларуси - "Каменный Лог") - 56%, а наибольший - 100% - у "Твярячюса" (сопредельный белорусский - "Видзы")", - отметили в ГПК.

Несмотря на выполнение латвийскими службами договоренностей в полном объеме, на данном направлении фиксируется скопление грузовиков. "Это связано с перераспределением грузопотоков, возникшим по причине сокращения числа функционирующих европейских погранпереходов. Сложившаяся ситуация вынудила грузоперевозчиков использовать альтернативные маршруты для следования в страны ЕС", - пояснили в Госпогранкомитете.-0-