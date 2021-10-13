ГПК: за сутки Польша не выполнила договоренности по пропуску грузовиков на свою территорию

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки Польша не выполнила договоренности по пропуску грузового транспорта на свою территорию, а Литва и Латвия - частично, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

В данный момент 2230 фур ожидает выезда из Беларуси.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 55,5% - приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица"), а наибольший - 118,7% - на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (сопредельный белорусский - "Видзы").

На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-