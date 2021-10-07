ГПК: за сутки только 1 из 10 пунктов на границе с ЕС выполнил двухсторонние договоренности

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки только 1 из 10 сопредельных пунктов пропуска на границе с ЕС выполнил двухсторонние договоренности. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Кроме того, скопление грузовиков вызвано обновлением таможенных баз данных, которое проводилось вчера с 12.00 до 20.00.

В данный момент 1,6 тыс. фур ожидает выезда из Беларуси.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 31,8% - приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"), а наибольший - 102,4% - на литовский пункт пропуска "Тверячюс" (сопредельный белорусский - "Видзы").-0-