ГПК: за сутки только 2 пункта на границе с ЕС выполнили договоренности по пропуску большегрузов

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество транспорта, ожидающего въезда на территорию Евросоюза, остается в пределах прогнозируемых показателей. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

За прошедшие сутки только 2 из 9 сопредельных пунктов пропуска на границе с ЕС выполнили договоренности по пропуску большегрузов. Меньше всего фур - 291 из 500 согласно пропускной способности - въехали в Евросоюз через литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог").

На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.

По данным на 10.00, на границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидают более 480 фур.

Въезда в Латвию перед пунктом пропуска "Урбаны" ожидают более 10 фур.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 60 большегрузов, "Каменный Лог" - свыше 60, "Бенякони" - более 180, "Привалка" - свыше 70 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 80 фур, "Козловичи" - более 20.

ГПК напомнил, что с 9 ноября в одностороннем порядке польская сторона остановила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны "Брузги"). "Рекомендуем выбирать альтернативные маршруты для пересечения государственной границы", - добавили в ведомстве.-0-