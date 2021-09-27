ГПК: за сутки только 3 из 10 пунктов выполнили договоренности по пропуску грузовиков

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27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки только 3 из 10 европейских пунктов пропуска, сопредельных с Беларусью, выполнили договоренности по пропуску грузовиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Сейчас выезда из Беларуси ожидают 1740 фур.
Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 49% - приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный лог"), а наибольший - 107% - также на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (сопредельный белорусский "Видзы").
На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-