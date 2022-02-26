ГПК: за сутки в Беларусь из Украины въехали 145 граждан

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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Беларусь с территории Украины въехали 145 граждан, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете
"С 6.00 25 февраля по 6.00 26 февраля в нашу страну с украинской территории въехали 111 граждан Беларуси, 12 - Украины и 22 - иных государств", - рассказали в ГПК.
Пункты пропуска Республики Беларусь работают в штатном режиме.
"Вместе с тем рекомендуется обращаться за информацией по вопросам безопасного следования по территории Украины к белорусским пунктам пропуска в Министерство иностранных дел Республики Беларусь", - отметили в Госпогранкомитете.
Телефоны горячей линии МИД Беларуси: +380504062330; +375173794771, +375173792673, +375172792872, consul@mfa.gov.by.-0-