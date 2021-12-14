ГПК: за сутки в Польшу и Литву проследовало лишь 76,2% фур от нормы

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки в Польшу и Литву проследовало лишь 76,2% фур от установленной нормы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

В ГПК сообщили, что только три из девяти сопредельных пунктов пропуска на границе с ЕС выполнили договоренности по пропуску грузового транспорта.

Транспорт на двух функционирующих польских погранпереходах пропускают с задержкой. Закрытие погранперехода "Кузница Белостокская" не только существенно снизило пропускную способность этого направления, но и увеличило нагрузку на другие пути следования в страны ЕС.

Маршруты в ЕС через литовские пункты пропуска остаются наиболее загруженными из-за задержек в оформлении большегрузов. Так, например, сотрудники литовских контрольных служб в "Мядининкае" (со стороны Беларуси "Каменный Лог") с начала месяца оформляют не более 65% транспорта от установленной нормы.

Через латвийские погранпереходы транспорт въезжал в ЕС без задержек. Однако и на этом направлении фиксируется скопление грузовиков по причине перераспределения грузопотоков с других маршрутов.-0-