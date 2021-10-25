ГПК: за выходные количество выезжавших из Беларуси фур не превышало средний показатель

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные количество грузового транспорта, следовавшего на выезд из Беларуси, не превышало средний показатель. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 51,2% - пришелся на польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица"), а наибольший - 114% - на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (сопредельный белорусский - "Видзы").

На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-